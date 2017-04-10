Президент Рухани призвал к политическим реформам в Сирии

2017-04-10 12:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани призвал к проведению политических реформ в Сирии путем проведения выборов. Этот призыв был озвучен на пресс-конференции президента Ирана, состоявшейся в Тегеране в понедельник.

Говоря о сирийском кризисе и проблеме терроризма, Рухани сказал, что необходимо прилагать усилия, направленные на то, чтобы положить конец терроризму, но также реформы должны проводиться и в самой стране.

Он подверг критике недавнюю атаку США на сирийскую авиабазу и призвал создать международный комитет по установлению фактов для расследования вопроса, связанного с химатакой в Сирии.

В минувшую пятницу десятки американских ракет были выпущены по аэродрому Шайрат в западной сирийской провинции Хомс в ответ на предполагаемую химическую атаку правительственных войск Сирии на город, удерживаемый повстанцами.

(Автор: Эльмира Таривердиева)