Алиса - навстречу новым приключениям в Баку (ФОТО, ВИДЕО)

2017-04-10 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 23 апреля в 12.00 и 15.00 состоится показ грандиозного детского шоу-мюзикла "Алиса - навстречу новым приключениям", сообщили Trend Life организаторы представления. Подобного шоу-мюзикла, как "Алиса - навстречу новым приключениям", в Баку ещё не было.

Зрителей ожидает абсолютно новое и неожиданное прочтение вечного сюжета Льюиса Кэрролла. В этом шоу чудеса становятся реальностью, а реальность похожа на чудо. Неожиданные образы, красочные разнообразные декорации, уникальные костюмы, остроумная актёрская игра и выразительная яркая музыка не оставят равнодушным как юных зрителей, так и взрослую аудиторию.

Создатели шоу сохранили ключевые сцены из книги Кэррола, автором сценария является выпускник Американской школы искусств.

Сюжет о путешествии девочки Алисы по волшебной стране заиграл абсолютно новыми красками. Сюрреалистические грибы в человеческий рост и танцы на сцене Безумного Чаепития, неожиданные световые эффекты и динамичное переключение от номера к номеру, борьба добра и зла, противостояние белой и красной королевы, автоботов и десептиконов, взрослый и детский миры – все эти противоречивые реальности обретут гармонию и взаимопонимание благодаря силе человеческого сердца, а гигантские трансформеры ростом в два с половиной метра - Оптимус Прайм, БамблБи, Роудбастер, Сентинел Прайм, Мегатрон, ШокВейв и Гальватрон со световыми и звуковыми эффектами удивят абсолютно всех – ведь это страна чудес!

Шоу-мюзикл "Алиса навстречу новым приключениям" - это не только любимый всеми сюжет о путешествии любознательной девочки в сказочную страну, это еще и эксклюзивные декорации, которые в полной мере воссоздали фантастический мир, описанный Кэрролом в сказке "Алиса в стране чудес".

Столько ещё красок, тайн, добра, красоты хранится в стране чудес, которая известна всем и одновременно своя у каждого. Лучший способ поверить в сказку - это увидеть ее собственными глазами.

Зрелищный детский шоу-мюзикл состоится на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 23 апреля в 12:00 и 15.00. Билеты уже поступили в продажу, цена - от 10 до 25 манатов.

Билеты можно приобрести в кассах города, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 050 291 50 51, 050 856 01 02, 012 493 00 63.