Азербайджанские дзюдоисты ухудшили свои позиции в рейтинг-листе

2017-04-10 12:39 | www.apa.az | 2

Обнародован новый рейтинг-лист Международной федерации дзюдо.

Как сообщает apasport.az, список, составленный по итогам Гран-при, состоявшегося в Анталии, получился неудачным для азербайджанских дзюдоистов.

Так, трое из наших ведущих спортсменов ухудшили свои позиции. Ильгар Мюшкиев (60 кг) пропустил вперёд 5 соперников и опустился на 26-ое место, совершившие спуск на 1 строчку Ниджат Шихализаде (66 кг) и Руфат Исмайлов (81 кг) обосновались соответственно на 5-ом и 15-ом месте. Из представителей нашей страны свою позицию улучшил только Тарлан Керимов (66 кг), сменивший 60-ое место на 59-ое.

Из других наших соотечественников Орхан Сафаров (60 кг), Рустам Оруджев (73 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг) по-прежнему сильнейшие в мире.

Бронзовые призёры Гран-при Гидаят Гейдаров (73 кг), Эльхан Мамедов (100 кг) и Назакет Азизова (52 кг) сохранили свои позиции и по-прежнему занимают соответственно 23-е, 6-ое и 165-ое место.

Что касается других дзюдоистов нашей сборной, то Мамедали Мехдиев и Турал Сафгулиев (оба – 90 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг) по-прежнему находятся соответственно на 11-ом, 27-ом и 19-ом месте.

Позиции наших дзюдоисток не изменились.