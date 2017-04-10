В Азербайджане проведено мероприятие в память о разведчиках, которые подорвали себя, чтобы не попасть в плен

2017-04-10 12:41 | www.apa.az | 2

Проведена поминальная церемония в связи с 20-летней годовщиной гибели 7 военнослужащих спецназа ВС Азербайджана.

Как сообщает АПА, на церемонии приняли участие депутаты, политические деятели и представители общественности. Они посетили могилы бойцов, которые похоронены на 2-й Аллее Шехидов.

Бывший командир разведгруппы Хатаи Бахышов отметил, что 7 апреля 1997 года группа из 8 разведчиков отправилась в бой в Физулинском направлении фронта. По его словам, несмотря на то, что бойцы попали в окружение, они не сдались: «Наши разведчики уничтожили много врагов. Когда закончились патроны, чтобы не попасть в плен к армянам, они подорвали себя. 7 человек погибли, один – с тяжелыми ранениями Ахмедов Агиль Мурсал оглу попал в плен. Армянский суд вынес решение о расстреле А.Ахмедова. Однако после продолжительных переговоров его удалось обменять».

Шехиды-разведчики Эльхан Агаев, Вюгар Ярахмедов, Анар Рзаев, Динар Мустафаев, Агшин Гасанов, Низами Алекберов, Фариз Джавадов и Агиль Ахмедов были награждены орденом «Флаг Азербайджана».

Затем был продемонстрирован посвященный разведчикам фильм «Лишь бы Родина жила».



Председатель Общественного Объединения «Инвалиды Карабахской войны, ветераны и семьи шехидов» Мехди Мехдиев в своем выступлении сообщил, что награждение проявивших героизм шехидов- это показатель внимания и заботы государства. По его словам, и после этого должны сниматься фильмы и писаться книги о таких героях Азербайджана. Это играет важную роль в усилении патриотизма у подрастающего поколения.



Депутат Ганира Пашаева сказала, что эти шехиды предпочли отдать свои жизни за Родину, но не попасть в плен: «Об этих людях надо помнить, это наши моральный долг, мы должны учиться у них героизму. В университетах, школах надо проводить вечера памяти шехидов, мы всегда должны помнить о них».



Оставшийся в живых член разведывательной группы Агиль Ахмедов поблагодарил участников мероприятия и заявил, что любовь к Родине превыше всего.