Сирия готова при поддержке России защищаться от повторных атак США

2017-04-10 13:01 | www.trend.az | 2

Сирия при поддержке РФ найдет способ защититься от возможных повторных атак со стороны США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Я могу подтвердить, что Сирия при поддержке наших русских друзей будет способна найти способы защититься от таких ракет или повторных попыток агрессии", — сказал Микдад.

По его словам, Россия в ситуации с ударом США в Сирии "повела себя рационально" и проявила самообладание.

Замглавы сирийского МИД отметил, что Дамаск и его союзники "не намерены угрожать США или угрожать безопасности в мире", но, по его мнению, смогут защитить сирийские суверенитет и независимость.

Ранее Минобороны России после нанесения США ударов по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.

Как заявлял официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил".