На территории Азербайджана ожидаются грозы, дожди

2017-04-10 12:56 | www.apa.az | 2

11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром местами ожидается изморось, вечером возможны дожди. Подует умеренный северо-западный ветер, днем сменится на восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8°, днем 12-17° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди. В горных районах пойдет снег. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла.