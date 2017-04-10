Рохани рассказал, как близко Россия и США подошли к конфронтации из-за ударов в Сирии

2017-04-10 13:03 | www.apa.az | 2

Президент Хасан Рохани заявил, что Россия находилась в нескольких дюймах от конфронтации с США из-за американского ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по словам Рохани, нанесение удара под предлогом химической атаки было не обосновано: «Был распространен газ, погибли люди. Мы предложили создать международную комиссию для выяснения обстоятельств этого вопроса, изучение которого, с нашей точки зрения, не вызывает трудностей».

«А если выяснится, что террористы пустили газ, что сделают США? Если террористы поймут, что каждый раз, выпуская газ, Америка их поддержит, что будет с регионом? Российские официальные лица говорили, что находились в нескольких дюймах от конфронтации», — добавил Рохани.

Минобороны России сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Как заявил позднее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Отметим, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.