Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

2017-04-10 10:36 | www.oxu.az | 2

Стали известны фактические погодные условия на территории Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как сообщалось ранее, с вечера 9 апреля погодные условия на территории страны изменились, с утра 10 апреля наблюдалась молния, временами дожди. В горных районах выпал снег, местами интенсивный. Скорость западного ветра в некоторых районах достигала 20-30 метров в секунду, на Абшеронском полуострове – 18-22 метра в секунду.

Объем выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составил 1-7 мм, на Большом Кавказе 3-38, в районах Центрального Арана 2-29, на Малом Кавказе - 9-10, в Гянджа-Газахской зоне 1-9, в Нахчыванской АР – 1-7 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 30 см, в Гырызе – 22, в Шахдаге – 20, в Сарыбаше – 5, в Дашкесане – 1 см.

09:58

В Азербайджане выпал снег.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на istipress, снег выпал в нескольких горных селах Губы. По словам жителей села, больше всего осадков выпало в селе Хыналыг – 35 см. В селе Гырыз высота снежного покрова составила 20 см.

В Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сообщили об изменении погодных условий со вчерашнего вечера.

Как сообщили в министерстве, вечером 9 апреля, начиная с западных районов, погодные условия изменятся. До 11 апреля будут нестабильные погодные условия, местами ожидаются дожди, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможны грозы и град. Ветер западный, местами с усилением. Температура воздуха постепенно опустится на 4-7 градусов.

A.M.

