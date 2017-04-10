Стали известны причины смерти матери и ребенка в больнице Баку

2017-04-10 13:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В родильном отделении Республиканской клинической больнице имени академика Миркасимова зарегистрирована смерть находящейся на 28-29 неделе беременности Оруджевой Нураны Самед гызы (1989) и ее ребенка, сообщили в понедельник Trend в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава.

Уроженка Шамахинского района Оруджева Нурана скончалась вчера от кровотечения после операции по кесареву сечению.

Как сообщили в Объединении, пока не установлены точные причины смерти Оруджевой, но у роженицы было много патологий - печеночная и почечная недостаточность, ДВС-синдром, преэклампсия, а также проведенная ранее операция по кесареву сечению и др.

По предварительному обследованию, причиной смерти ребенка стала преждевременная отслойка плаценты, и плод погиб в утробе матери. Для спасения Оруджевой была проведена операция по кесареву сечению, но из-за ДВС-синдрома и начавшегося кровотечения была удалена и матка.

Точные причины ее смерти будут известны в течение 2-3 недель после микроскопического обследования взятых материалов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)