Экстравагантная Наргиз Закирова приглашает на концерт "Вдвоём" в Баку (ВИДЕО)

2017-04-10 13:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Популярная узбекско-американская певица, обладательница множества премий Наргиз Закирова вновь выступит в Баку 14 апреля в 20:00 на сцене Electra Events Hall при поддержке Badamdar Hotel Baku, сообщает Trend Life. В преддверии концерта Наргиз Закирова в своем видеообращении приглашает всех бакинцев и гостей города на незабываемый вечер.

Наргиз Закирова представит новую программу "Вдвоём" в рамках турне в поддержку нового альбома "Шум сердца", записанного в сотрудничестве с Максом Фадеевым. Певица обладает уникальным тембром, а также умением им управлять – она может спеть детскую колыбельную и классику рок-н-ролла, романтические баллады и авторские песни. Она может быть зажигательной и драйвовой, а может быть нежной и мелодичной. Она разная, но всегда настоящая. Не зря главная черта певицы – откровенность исполнения и проживание каждой песни. Заняв второе место в шоу «Голос», будучи в команде Леонида Агутина, Наргиз сказала: «Я не выиграла, я победила!», что вполне подтверждают полные залы по странам ближнего и дальнего зарубежья. Яркая, харизматичная Наргиз поражает своим потрясающим вокалом и уже успела стать кумиром для миллионов поклонников разных возрастов и стран. Сейчас Наргиз Закирова успешно работает с известным музыкантом и продюсером Максимом Фадеевым, записывает новые песни и много гастролирует со своим музыкальным коллективом. На концерте прозвучат как новые песни, так и любимые всеми хиты "Ты моя нежность", "Я не твоя война", "Я не верю тебе" и многие другие.

Билеты в продаже во всех кассах Баку.

Справки по телефону: (051) 303 35 40

Официальная страница https://www.facebook.com/events/724472661044057/

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(Автор: Вугар Иманов)



