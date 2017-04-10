Глава Нацбанка Украины подала в отставку

2017-04-10 13:10 | www.apa.az | 2

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

Об этом передает АПА со ссылкой на Лента.ру.

«Конечно, если Верховная Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше», — сказала она.

По словам Гонтаревой, в связи с ее уходом курс регулятора и состав его правления не изменятся.

Отметим, 6 апреля перед домом банкира в Киевской области состоялась акция протеста. Митингующие разрисовали дом главы НБУ, изобразив на одной из стен свинью-копилку, обвернутую ленточкой окрашенную в цвета российского флага. Гонтарева сказала участникам акции, что не знает, кто будет на ее месте, так как «это вопрос к президенту».

3 апреля глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что руководителей НБУ проверят на возможную причастность к растрате средств, которые были выделены на рефинансирование ряда коммерческих банков. 29 марта НАБУ провело обыски и изъятие документов в здании НБУ. По информации журналиста Александра Дубинского, следственные мероприятия связаны с рефинансированием кредитов украинского «Платинум Банка».

Гонтарева возглавила украинский Нацбанк в июне 2014 года. До этого в течение семи лет была председателем совета директоров группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина».