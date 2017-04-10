Рохани: Удар США по базе в Сирии навредил переговорному процессу

2017-04-10 13:14 | www.apa.az | 2

Ракетный удар США по базе в Сирии навредил переговорному процессу.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Рохани, добавив, что единственное решение ситуации в Сирии является политическим.

«Что касается Сирии, окончательное решение должно быть политическим. Мы считаем, что переговоры о мире должны лучше продвигаться, чтобы мы могли ближе подойти к окончательному решению кризиса в Сирии. То, что сделали США, навредило переговорному процессу», — заявил Рохани.

Президент Ирана также осудил решение главы США Дональда Трампа нанести ракетный удар по Сирии, заявив, что повторная бомбардировка осложнит ситуацию в регионе.

«Правительство Трампа, которое заявляло, что его цель – борьба с терроризмом, сегодня поддерживает терроризм, и повторное решение об ударе по Сирии осложнит ситуацию в регионе», — заявил Рохани.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс.