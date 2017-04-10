Житель Ширвана заразился ВИЧ в далекой Африке

2017-04-10 10:42 | www.oxu.az | 2

59-летний житель Ширвана заразился ВИЧ в Южной Африке. Мужчина проработал моряком 17 лет. В настоящее время он получает лечение в Центре борьбы со СПИДом в Баку и выступает за просвещение населения в сфере предупреждения и борьбы с этим опасным вирусом.

Как передает Oxu.Az, в беседе с журналистами haqqin.az, побывавшими в Центре борьбы со СПИДом, мужчина рассказал о том, как заразился странной болезнью в ЮАР. Собеседник попросил не указывать его имени.

Будучи в Африке, у него начался сильный жар, после чего его госпитализировали в одну из местных больниц.

В больнице ему поставили диагноз «малярия» и начали лечить, вводя антибиотики. После возвращения в Азербайджан мужчина начал жаловаться на слабость и другие недуги. В центре диагностики Ширвана моряку поставили неутешительный диагноз – ВИЧ.

«Я не поверил нашим врачам и поехал на обследование в Иран. Однако диагноз подтвердили и иранские врачи. Я никогда не употреблял наркотики и не имел беспорядочных связей. Вместе с тем, я уже пять лет лечусь от гепатита «С» и СПИДа», - рассказывает мужчина.

Бывший моряк признается, что на первых порах не решался заняться лечением, т.к. опасался реакции родственников и семьи.

«Я даже не подпускал к себе детей, думал, что могу их заразить, но затем понял, что при обычном прикосновении этот вирус не передается», - рассказывает мужчина.

По словам сотрудника Центра по борьбе со СПИД Натига Зульфугарова, сегодня никто не застрахован от ВИЧ.

«В последнее время к нам все чаще начали обращаться женщины, которые заразились ВИЧ от своих мужей. Мужчины, отправившиеся на заработки в Россию и Украину, возвращаются и заражают своих жен. Особенно часты такие случаи в районах. Недавно между двумя семьями из одного района произошел конфликт из-за того, что парень заразил свою молодую жену», - рассказывает Натиг Зульфугаров.

Представитель Центра отметил, что каждый человек должен сдать анализы на ВИЧ. Бояться этой болезни не нужно, т.к. современная медицина может эффективно с ней бороться, а больные получают все необходимые лекарства абсолютно бесплатно.

Н.О.