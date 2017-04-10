Массовая драка в Джалилабаде: Есть раненые – ФОТО

2017-04-10 10:46 | www.oxu.az | 2

В Джалилабадском районе произошла массовая драка с участием более 20 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе драки пять человек получили ножевые ранения.

Это жители района Амид Мохсумов, братья Бахруз и Пярвиз Сахибоглы, Руслан Алиев и Асаф Ягубов.

По предварительной версии, ранения им нанесла группа из 17 человек. Раненые доставлены в больницу, состояние одного из них – Руслана Алиева – тяжелое.

По факту ведется расследование.

A.M.