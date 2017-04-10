Механизмы Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту не срабатывают - российский эксперт (ВИДЕО)

2017-04-10 13:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Механизмы Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту не срабатывают, сказал старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, кандидат социологических наук Игорь Селезнев в ходе дискуссий о путях урегулирования нагорно-карабахского конфликта, организованных Экспертным советом Baku Network.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, эксперт МГИМО МИД РФ Алексей Фененко.

Российские эксперты принимали участие в Баку в «круглом столе» на тему "Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства". Организатором мероприятия выступили Политологический центр "Север-Юг", аналитический центр Baku Network и АМИ Trend.

По мнению Игоря Селезнева, если сегодня имеется договоренность о некой «дорожной карте» по урегулированию конфликта, соответственно существуют и технологии ее реализации. В силу специфического, дипломатического и острого характера самой проблемы не озвучиваются все алгоритмы «дорожной карты», чтобы не сорвать весь процесс, сказал он.

По словам эксперта, существуют три сценария урегулирования конфликта: оптимистичный, инерционный и катастрофический. Под оптимистичным сценарием подразумевается решение конфликта мирным путем; инерционный сценарий – это продолжение той ситуации, которая имеется на данный момент и в любое время может перерасти в возобновление военных действий; катастрофический сценарий - это сильная эскалация ситуации, вмешательство крупных держав в конфликт с какими-то инициативами, признание неких территориальных субъектов в качестве «государств», что может привести к непредсказуемым результатам, сказал он. Отсюда и возникает проблема поиска социально-политических показателей, добавил он. При встрече лидеров Азербайджана и России был достигнут консенсус, была наработана эта «дорожная карта» по урегулированию конфликта.

Эксперт назвал хорошей параллельной площадкой для поиска альтернатив «Платформу для мира» между Арменией и Азербайджаном. По его словам, на сегодня в процессе урегулирования конфликта образовалась тупиковая ситуация, когда одна из сторон конфликта является недоговороспособной.

«Механизмы Минской группы ОБСЕ не срабатывают, была допущена эскалация на линии соприкосновения войск, но не было сделано выводов по ее итогам. Во многом созданные механизмы Минской группы ОБСЕ работают вхолостую. Если эти механизмы не работают, то возникает необходимость создания альтернативных пространств решения конфликта», - сказал он.

По мнению политолога, зачастую возможности России повлиять на решение конфликта завышены. Россия не в состоянии сейчас повлиять на решение конфликта и тут возникает необходимость поиска других альтернативных пространств, сказал Селезнев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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