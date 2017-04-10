Bakan Soylu'dan "Seçim güvenliği" açıklaması

2017-04-10 14:51 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 16 Nisan seçim güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu: Güvenlik kameraları ve emniyet alınmış. 16 Nisan bütün umumi eğlence yerleri kapatılacak. bazı yerleşim yerlerinin uzak olması durumunda helikopter tahsisi gerçekleştirecektir.

Sabotaj ve herhangi bir elektrik kesintisi için tedbirler alınmıştır. İl ilçe seçim kurumuna yapılacak sandık nakillerinde jandarma ve emniyet gerekli tedbirleri alınmıştır.

Halk oylaması sonucu sonrası yapılabilecek provokasyonlara karşı gerekli tedbirler alınmıştır.

16 Nisan referandumu için tüm tedbirleri almış bulunmaktayız.