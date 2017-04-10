Али Ахмедов: «Мы имеем право ждать от мира устранения несправедливости, с которой мы столкнулись»

2017-04-10 13:26 | www.apa.az | 2

«Не во всех странах дети могут получать образование, хорошо питаться, жить в условиях мира и стабильности».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем открытом уроке «Цели устойчивого развития – качественное образование» в учебном комплексе №132-134 сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, известно, что во время кровавой войны в Сирии погибли много детей: «Эти проблемы беспокоят и самую влиятельную организацию в мире – ООН. ООН подготовила программу по достижению 17 целей до 2030 года. Экономика множества африканских и азиатских стран слаба, люди голодают, живут в условиях конфликтов. Поэтому Азербайджан подключился к этой программе ООН».

Заместитель премьер-министра отметил, что образование одно из основных факторов в обеспечении счастливой жизни человека: «Личное счастье невозможно без получения хорошего образования. Во-вторых, человек не может быть счастлив в одиночестве. Счастливое будущее нации, государства, мира зависит от хорошего образования получаемого сегодня молодым поколением. Целью программы ООН под девизом «Изменим наш мир!» является именно это. Развитые страны мира достигли этого уровню благодаря образованию. А в отсталых странах в свое время не уделялось должного внимания образованию».



А.Ахмедов довел до внимания, что очень важно восстановить справедливость во всем мире: «Один из учеников написал письмо в Бакинский офис ООН. Это справедливое письмо. Наши земли оккупированы, больше 20 лет в отношении наших беженцев и вынужденных переселенцев творится несправедливость. Восстановление справедливости во всем мире истекает из восстановления справедливости повсеместно. У нас есть право ожидать от всего мира устранения несправедливости совершенной против Азербайджана».