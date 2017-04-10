При пожаре в казанском Храме всех религий погиб человек

2017-04-10 10:50 | www.oxu.az | 2

Храм всех религий загорелся в Казани. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявляет ГУ МЧС по республике.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом многоуровневого здания», - говорится в сообщении.

«Пожарные ликвидировали открытое горение в Храме всех религий. В здании был обнаружен мертвый мужчина, его личность устанавливается», - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

Храм всех религий построил в 1994 году художник, скульптором, архитектор и целитель Ильдар Ханов. По его замыслу, храм сооружен как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся.

Н.О.