МИД Азербайджана о выборах и референдуме в Южной Осетии

2017-04-10 10:54 | www.oxu.az | 2

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с проведенными в Южной Осетии непризнанными выборами и референдумом.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, Азербайджан не признает независимость Южной Осетии, и как результат итоги проведенных 9 апреля 2017 года в Южной Осетии непризнанных выборов и референдума.

Министерство иностранных дел верит в необходимость продолжения переговоров для решения проблемы в Южной Осетии согласно нормам и принципам международного права.

Н.О.