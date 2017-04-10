В Азербайджане выставлены на приватизацию еще порядка 100 объектов

2017-04-10 13:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества 10 мая проведет очередной аукцион по приватизации госсобственности, сообщает в понедельник ведомство.

Согласно сообщению, на аукцион будет выставлено 99 объектов госсобственности, в том числе 21 акционерное общество, 38 малых предприятия, 29 нежилых участка и 11 транспортных средства.

Акционерные общества расположены в Сабирабадском, Агсуинском, Бардинском, Ширванском, Лянкяранском, Тертерском и Кюрдемирском районах республики и охватывают сферы транспорта, птицеводства, промышленности, в том числе пищевой и другие. Уставный капитал этих компаний варьируется в пределах 69 – 851 тысячи манатов.

Малые предприятия охватывают сферы общественного питания, ремонта, ткацкой промышленности, транспорта и другие. Они расположены, как в Баку, так и Шамкире, Имишли, Сумгайыте, Хачмазе, Гяндже и других городах Азербайджана.

Полный список государственных объектов, выставленных на приватизацию 10 мая

(Автор: Азад Гасанли)

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