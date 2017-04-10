Посольство Швеции в Баку приспустило государственный флаг

2017-04-10 13:45 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Посольство Швеции в Баку, в понедельник, приспустило государственный флаг в связи с совершенным в минувшую пятницу террористическим актом в Стокгольме. Об этом говорится на странице в "Фейсбук" шведского посольства в Баку.

«Сегодня, в 14:00 в посольстве пройдет минута молчания в память о погибших, затем флаг будет вновь приподнят», - говорится в сообщении

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Полиция Стокгольма арестовала двоих человек по подозрению в совершении теракта. В пятницу был задержан 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который, по имеющимся данным, находился за рулем грузовика. По данным СМИ, он уже дал признательные показания. Второго подозреваемого задержали в воскресенье утром, и информации о нем пока не предана гласности.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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