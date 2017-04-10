Хасан Рохани: «Саудовская Аравия должна отказаться от вмешательства в дела Йемена и Сирии»

2017-04-10 14:32 | www.apa.az | 3

Президент ИРИ Хасан Рохани провел в Тегеране пресс-конференцию.



По информации присутствовавшего на пресс-конференции тегеранского корреспондента АПА, Х.Рохани отметил улучшение в стране деловой обстановки, работы служб здравоохранения и ситуации с малообеспеченными семьями. Он подчеркнул, что за 4 истекших года доход малообеспеченных семей возрос в два-три раза.



Х.Рохани напомнил, что впереди страну дважды ждут выборы: «Выборы нужны для того, чтобы мы стали ближе друг к другу, партии сблизили позиции. Народу надо говорить правду. Следует избегать лжи и искаженной статистики. В особенности следует избегать лжи, которая способствует рождению в сердцах людей безнадежности и сожаления».



Х.Рохани не ответил однозначно на вопрос о своем участии в президентских выборах: «Чтобы ответить на это вопрос, надо подождать несколько дней. Завтра начнется регистрация кандидатов, которая продлится в течение 5 дней. Если подождете пять дней, то узнаете имена кандидатов. Я желаю, чтобы на выборах приняли участие абсолютное большинство избирателей. Желаем успеха тому, кто победит на выборах».

Коснувшись международных вопросов, Х.Рохани сказал, что Иран соблюдает ядерное соглашение: «Сегодня мы наладили хорошее сотрудничество с другими странами в ядерной сфере. Мы сотрудничаем с миром, и это важно для нас. Если противоположная сторона решит нарушить ядерное соглашение, она пожалеет».

Президент подчеркнул, что дипломатические отношения Ирана с соседними странами находятся на хорошем уровне: «Мы постарались улучшить наши отношения с соседними странами».

Глава иранского государства, говоря о позиции страны в отношениях с Саудовской Аравией, подчеркнул, что эта страна совершила ошибку по отношению к Ирану: «Мы думаем, что в корне этого стоят поражения в Йемене и Сирии. Надеемся, что ситуация в связи с паломничеством наших граждан в Мекку в текущем году улучшится. Саудовская Аравия перестанет вмешиваться в дела Йемена и Сирии».