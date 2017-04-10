Amrahbank провел очередную акцию сдачи крови для детей больных талассемией

2017-04-10 14:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Amrahbank провел очередную акцию сдачи крови для детей больных талассемией, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Как известно, в городе Баку, а также в регионах Азербайджана имеется острая необходимость в донорской крови больным талассемией и другими болезнями крови. В рамках программы Корпоративно-Социальной Ответственности для оказания помощи детям страдающих талассемией Amrahbank совместно с Азербайджанской Федерацией Талассемии провел очередную акцию сдачи крови.

Акция была организована во Всемирный день здоровья - 7 апреля, в головном офисе банка. Более 40 сотрудников банка приняли участие в этой акции. Акцию "Amrahbank"а также активно поддержали клиенты банка, которые добровольно пришли в банк с целью сдачи крови.

Принявший участие в сдаче крови Председатель правления Amrahbank Эмиль Гасанов рассказал о значимости донорства крови, в особенности о корпоративном донорстве. Он также подчеркнул, что подобные социально значимые корпоративные мероприятия будут продолжены и от всего коллектива банка поблагодарил всех тех, кто принял участие в акции.

Amrahbank, основанный в 1993 году, является одним из первых и ведущих коммерческих банков Азербайджана. Банк предоставляет физическим и корпоративным клиентам полный спектр банковских услуг. Стратегическим акционером Amrahbank является Международный инвестиционный банк (www.iib-bahrain.com), расположенный в Бахрейне.

В настоящее время действуют 23 филиала и одно отделение банка. Наряду со столицей, сеть филиалов охватывает такие регионы республики, как Сумгайыт, Лянкяран, Товуз, Шамкир, Барда, Гянджа и Масаллы.