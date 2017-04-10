Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: 20 ayda 10 bin terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

2017-04-10 15:11 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Milli Savunma Bakanı Işık, "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.