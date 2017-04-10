Президент Швейцарии: «Вырос глобальный интерес к экономике Азербайджана»

2017-04-10 14:39 | www.apa.az | 3

Президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард направила письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА, в письме президент Дорис Лойтхард отмечает, что 21 января текущего года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Дорис Лойтхард в письме сказала, что знакома с усилиями, которые Азербайджан продемонстрировал в сфере развития демократии и экономики: «Совершенствование управления, поощрение частного сектора, диверсификация экономики способствовали росту глобального интереса к экономике Азербайджана многих компаний, в том числе швейцарских».

В завершении президент Швейцарии пожелала успехов президенту Ильхаму Алиеву.