Глава государства: «Восстановление Джоджуг Марджанлы - это историческое событие»

2017-04-10 14:42 | www.apa.az | 3

«Восстановление Джоджуг Марджанлы - это историческое событие».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Азербайджана на сегодняшнем заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала и предстоящим задачам.

Он сообщил, что на первом этапе, в селе строится 50 домов, прокладывается новая дорога, возводится мечеть: «На дальнейшем этапе запланировано строительство еще 150 домов. Это еще раз демонстрирует, что народ Азербайджана никогда не смирится с оккупацией, что после освобождения своих территорий заново отстроит все города и поселки. Это также показывает, что люди, которые вот уже более 20 лет лишены своих родных очагов, живут желанием вернуться на свои родные земли».