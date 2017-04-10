Премьер-министр Великобритании занялась фитнесом

2017-04-10 11:18 | www.oxu.az | 2

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала заниматься фитнесом вместе с персональным тренером.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Sun.

Отмечается, что 60-летняя Мэй наняла для занятий Ли Карнаби (Lee Carnaby). Она занимается со спортсменом один раз в неделю и пропускает тренировки только будучи заграницей. Один час занятий обходится политику в 45 фунтов стерлингов (около 55 долларов).

Карнаби составил серию тренировок, которые включают в себя элементы кроссфита, гимнастики, работу с весами и кардио. По словам британца, Мэй с удовольствием работает над своим телом. Известно, что женщина страдает от диабета первого типа. Спортивный образ жизни помогает ей следить за здоровьем и оставаться в форме.

Н.О.