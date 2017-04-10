Азербайджан направил в Джибути гуманитарную помощь – ОБНОВЛЕНО

2017-04-10 11:20 | www.oxu.az | 2

Из Азербайджана в Джибути отправлена гуманитарная помощь.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, министерство по чрезвычайным ситуациям, согласно поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сегодня отправило гуманитарную помощь Республике Джибути от имени правительства страны.

В гуманитарную помощь вошли такие продукты питания, как сахар, сахар-песок, чай, подсолнечное масло, кукурузное масло, мука, макаронные изделия и питьевая вода.

07.04.2017 (12:02)

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) на днях от имени правительства Азербайджана отправит гуманитарную помощь Республике Джибути.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МЧС, начались подготовительные работы для отправки гуманитарной помощи посредством ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Э.А.

