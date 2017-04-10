Нефтяная корзина ОПЕК 7 апреля подорожала

2017-04-10 14:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК седьмого апреля составила 52,91 доллара за баррель, что на 1,09 доллара больше показателя предыдущего дня, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть показывают положительную динамику в понедельник на фоне увеличения геополитической напряженности в мире.

По состоянию на 14:00 понедельника, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72 процента — до 55,64 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,61 процента — до 52,56 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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