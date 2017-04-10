Авиаударами США показали нежелание сотрудничать по урегулированию в Сирии – Песков

2017-04-10 14:41 | www.trend.az | 3

Кремль считает, что своими недавними ударами по Сирии США показали полное нежелание взаимодействовать по урегулированию в Сирии, передает ТАСС.

"Американская сторона таким образом (нанесением ракетных ударов по Сирии) продемонстрировала полное нежелание каким-то образом взаимодействовать по Сирии и учитывать интересы и озабоченности других (участников процесса урегулирования в Сирии)", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, как осуществляется координация между военными США и России по Сирии с учетом приостановки действия меморандума по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Этот вопрос представитель Кремля предложил задать Министерству обороны.

Женевский процесс

По словам представителя Кремля, женевский процесс урегулирования ситуации в Сирии более растянут, чем хотелось бы, но альтернативы ему нет. При этом, по его словам, возвращение к теме о необходимости смены Башара Асада на посту президента Сирии не способствует разрешению ситуации.

"Есть женевский процесс, есть и астанинский процесс, который является подкрепляющим составным элементом для женевского процесса. И поиски в рамках урегулирования ведутся именно там. Ясно, что это сложный процесс, он, к сожалению, гораздо больше растянут во времени, чем всем хотелось бы, но пока иной альтернативы нет", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность формирования какой-либо формы компромисса для разрешения сирийского кризиса.

Представитель Кремля добавил, что "возвращение к псевдопопыткам урегулировать ситуацию в стиле декларирования мантр "Асад должен уйти", не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии". "Единственный возможный вариант - это продолжать ту самую кропотливую работу в рамках женевского и астанинского процессов, которая ведется", - резюмировал Песков.

Действие меморандума по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии, работавшего с осени 2015 года, было приостановлено 7 апреля после ракетного удара ВМС США по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс. Этот удар стал ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. В Вашингтоне считают Дамаск ответственным за применение запрещенного оружия, в Москве заявляют, что сирийская авиация разбомбила принадлежавшие боевикам цеха с отравляющими веществами.