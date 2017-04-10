Президент: «Экспорт Азербайджана за 3 месяца этого года вырос на 50%»

2017-04-10 14:49 | www.apa.az | 4

«За три месяца этого года рост в ненефтяном секторе Азербайджана составил 2,4%, а в ненефтяной промышленности – на 2%. Валютные резервы страны на сегодня составляют 38,5 млрд. долларов. Товарооборот за первые три месяца этого года вырос на 17%. Сокращение импорта, значительный рост экспорта обеспечивают нашу экономическую стабильность. Положительное сальдо товарооборота составляет 1 млрд. долларов».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в первом квартале этого года создано 85 тыс. новых рабочих мест. «В частном секторе создано более 40 тыс. новых рабочих мест. Это показатель экономического развития».