Президент: «Выдача Азербайджану иностранного гражданина, незаконно посетившего Нагорный Карабах, стало уроком другим»

2017-04-10 14:57 | www.apa.az | 3

«В первом квартале текущего года в центре внимания также было урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает АПА, об этом во время заседания Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ несколько раз заявляли, что «статус-кво» неприемлем: «Минская группа должна усилить давление на Армению. Совет безопасности ООН принял 4 резолюции по конфликту. Эти резолюции должны быть выполнены безоговорочно и оккупанты должны покинуть оккупированные ими территории. Несмотря на все попытки Армении, ее неконструктивная и неискренняя политика превратились в объект осуждения. Азербайджан становится сильнее с каждым днем, и я уверен, что этот вопрос рано или поздно будет справедливо решен.

Проведя в Нагорном Карабахе незаконный «референдум» Армения еще раз опозорила себя. Этот «референдум» сразу же осудили соседи, страны-члены Минской группы, Евросоюз и другие страны. Они заявили, что не признают его. Международная общественность, не признав этот «референдум» продемонстрировала поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Другим успешным моментом является выдача Азербайджану гражданина иностранного государства, который незаконно совершил поездку в Нагорный Карабах. Это стало уроком тому, кто грубо нарушил наши законы, а также ему подобным».