В Баку во время родов умерли мать и ребенок – ОБНОВЛЕНО

2017-04-10 11:21 | www.oxu.az | 2

В Республиканской клинической больнице зарегистрирована смерть матери и ребенка при родах.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил заместитель главврача Махир Бабаев.

По его словам, Оруджева Нурана Самед гызы (1989 г.р.) 8 февраля в 12:00 поступила в больницу в тяжелом состоянии с температурой 40 градусов. М.Бабаев отметил, что у женщины был сепсис, почечная и печеночная недостаточность:

«У нее было кровотечение, плод был мертвым. Состояние Н.Оруджевой было критическим. Несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти женщину не удалось. 9 апреля Н.Оруджева умерла».

М.Бабаев подчеркнул, что тела были направлены в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава:

«После заключения Объединения будет проведено расследование».

09:26

В Ясамальском районе Баку зарегистрирован случай смерти матери и ребенка во время родов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Нурана Оруджева, 1989 года рождения, умерла в родильном отделении Республиканской клинической больницы имени академика Миргасымова.

Вместе с матерью умер и ребенок. Тело Н.Оруджевой было передано в ясамальское отделение института патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы.

Близкие покойной утверждают, что мать и ребенок умерли из-за врачебной ошибки.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

А.С.

