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США развернули к берегам Кореи авианосец «Карл Винсон»

2017-04-10 11:24 | www.oxu.az | 2

США неожиданно развернули ударную корабельную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» к берегам Южной Кореи. 

Как передает Oxu.Az, по сообщению сеульского информагентства Yonhap, ударная группа американских кораблей идет к Корейскому полуострову из Сингапура, изменив первоначальный план захода в Австралию.

Помимо авианосца «Карл Винсон» в группу входят два эсминца и крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты. Как отмечает Yonhap, такая переброска кораблей весьма необычна: этот американский авианосец уже побывал в Южной Корее менее месяца назад.

По мнению представителя Минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюна, это отражает серьезное отношение Вашингтона к ситуации на Корейском полуострове. Представитель министерства полагает, что действия США направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР, передает РИА Новости.

Н.О.

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