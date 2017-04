Millimiz Albaniyanı belə darmadağın etdi (FOTO/VİDEO)

Bakı. Trend:

Futzal üzrə Avropa çempionatının əsas mərhələsinin qrup oyunları çərçivəsində ötən gün Albaniya yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan milli komandası 5:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Trend-in məlumatına görə, yığmamızın qollarını Kardosa Everton, Eduardo Mello Borqes, Olivyera Vilyams de Naskimento, Namiq Məmmədkərimov və Xətai Bağırov vurub.

Bundan əvvəl millimiz Bosniya və Herseqovina komandasına 5:4 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması qrup mərhələsində son oyununu aprelin 11-si saat 20:00-da Bakı İdman Sarayında Macarıstana qarşı keçirəcək.