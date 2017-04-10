Обновление Windows 10 Creators Update будет доступно 11 апреля

2017-04-10 14:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Пользователи во всем мире 11 апреля начнут получать бесплатное обновление Windows 10 Creators Update. Оно будет устанавливаться постепенно и с соблюдением очередности, чтобы все пользователи получили доступ к новым возможностям в наилучшем виде.

Помимо творческих инструментов, в обновлении появились новые функции Microsoft Edge, дополнительные возможности управления безопасностью и конфиденциальностью и многое другое. Creators Update разработано, чтобы раскрыть потенциал пользователей и вдохновить их на творчество, позволяя каждому применять технологии 3D и смешанной реальности, давая возможность каждому геймеру стать стримером.

Новое приложение Paint 3D в Creators Update позволяет с легкостью создавать 3D-объекты, менять цвета, добавлять текстуры, преобразовывать 2D-объекты в 3D. Ожидается, что к 2020 году объем 3D-индустрии вырастет на 62%, поэтому Microsoft стремиться дать возможность каждому прикоснуться к миру 3D, создавая и делясь объемными объектами с помощью Creators Update.

Windows 10 Creators Update предоставляет много возможностей, чтобы играть, взаимодействовать, делиться впечатлениями и наслаждаться играми на Windows 10 и Xbox One. С помощью Beam творческие личности могут транслировать игровые стримы и взаимодействовать с сообществом в реальном времени (задержка при трансляции Beam составляет меньше одной секунды) и без необходимости приобретать дополнительное программное обеспечение или оборудование. Благодаря Beam можно не просто смотреть игровые трансляции, но также общаться, участвовать в процессе и взаимодействовать со стримерами и сообществом совершенно по-новому.

Microsoft Edge, по умолчанию, стал приложением для чтения книг в Магазине Windows. Сегодня в Интернете существует огромное количество угроз безопасности. Microsoft Edge блокирует на 9% больше фишинговых сайтов и на 13% больше вредоносного ПО, чем Chrome**, помогая защитить персональные данные и информацию пользователей. Согласно результатам собственного тестирования компании Google, Microsoft Edge работает быстрее, чем Chrome***. В обновлении Creators Update появятся новые функции, в том числе улучшенные возможности управления вкладками, чтобы помочь пользователям находить, структурировать и открывать сохраненные вкладки, без необходимости покидать текущую страницу.

В Windows 10 Creators Update появится множество возможностей и функций, которые были добавлены по просьбам пользователей. Среди них функция ночного режима night light, уменьшающая объем синего света экрана, режим просмотра mini view, который позволяет разместить маленькое окно поверх текущих процессов, благодаря чему можно, к примеру, параллельно смотреть сериал, общаться по Skype или же управлять воспроизведением музыки, независимо от того, над чем вы работаете в данный момент, функция ограничения продолжительности сеансов экранного времени, благодаря которой родители смогут управлять количеством проведенного ребенком времени за компьютером и т.д.

В Creators Update появится новый сервис для мониторинга безопасности – Центр безопасности Windows Defender (Windows Defender Security Center). Единая панель управления позволит контролировать все функции безопасности на одном экране – от антивируса, файервола и сетевой защиты до оценки состояния и производительности устройства, управления безопасностью приложений и браузера, управления семейными функциями безопасности. Для корпоративных клиентов в Creators Update постоянно появляются новые инструменты и возможности, позволяющие упростить работу ИТ-отдела, облегчить внедрение нового ПО, управление и поддержку устройств с Windows 10 и помочь справиться с угрозами безопасности.