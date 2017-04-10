Глава государства: «Нельзя допускать искусственное завышение цен»

2017-04-10 15:03 | www.apa.az | 3

«Первые три месяца текущего года дали хорошие показатели».

Как сообщает АПА, об этом во время заседания Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что укрепление макроэкономической стабильности – один из наиболее важных вопросов: «Нельзя допускать искусственное завышение цен».

Президент Ильхам Алиев отметил успешное исполнение госбюджета: «Важно в полном объеме выполнить инвестиционные программы этого года. Выделены средства на самые необходимые для страны проекты. Финансовая ситуация хорошая. Наши валютные запасы превышают внешний долг в 5 раз».