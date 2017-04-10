Президент Ильхам Алиев: «За три месяца этого года число прибывающих в Азербайджан туристов выросло на 25%»

2017-04-10 15:04 | www.apa.az | 3

«В Баку уже прошло три заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору. По итогам заседаний принята резолюция, отмечающая лидирующую роль Азербайджана».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что ввод в эксплуатацию Южного газового коридора в скором времени важен как для Азербайджана, стран-участниц проекта, так и для тех, кто примет в нем участие в будущем. «В прошлом месяце через мост над Астарачай был отправлен первый поезд из Азербайджана в Иран. В этом году планируется сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс».

Президент отметил, что за три месяца этого года число прибывающих в Азербайджан туристов выросло на 25%. «За три месяца посредством Asan viza выдано 40 тыс. виз, электронную визу получают граждане более чем 80 стран. В следующем месяце в Баку состоятся Исламские игры солидарности. Это будет большим спортивным праздником».