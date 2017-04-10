«Формула 1»: Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая

2017-04-10 11:28 | www.oxu.az | 2

В Китае на автодроме в Шанхае завершился второй этап текущего чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула 1». Победителем гонки стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Как передает Oxu.Az, гонка началась, как и было запланировано, в 10:00 по бакинскому времени, хотя допускалось, что старт может быть задержан.

Льюис (Mercedes) уверенно стартовал первым и сохранил лидерство до финиша. Вторым финишировал Феттель (Ferarri), также сохранивший позицию, взятую на квалификации. А вот замкнул тройку Макс Ферстаппен из «Red Bull Racing», который умудрился совершить невероятное: на третье место он пробился с 17-й позиции на стартовой решетке.

Даниил Квят впервые в этом сезоне не доехал до финиша - хотя в прошлом году подобное случалось удручающе часто.

Э.А.

