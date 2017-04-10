Власти Пекина обещают 72 тысячи долларов за информацию о шпионах

2017-04-10 11:32 | www.oxu.az | 2

Власти Пекина пообещали денежное вознаграждение жителям города, которые смогут рассказать о деятельности иностранных шпионов, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Муниципальное бюро государственной безопасности Пекина объявило о запуске горячей линии для осведомителей, которые могут рассчитывать на денежные премии в размере до 72 тысяч долларов в зависимости от важности переданной информации.

«Пекин - основная цель для проведения зарубежными разведслужбами и другими враждебными силами операций, связанных с внедрением агентов, подрывной деятельностью, провоцированием конфликтов и кражей информации», - говорится в сообщении ведомства.

Власти сообщили, что не будут наказывать осведомителей за ошибки, однако будут бороться с ложными доносами.

Как передает South China Morning Post, национальная горячая линия для сообщений о шпионской деятельности была создана еще два года назад.

Н.О.