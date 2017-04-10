Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии

2017-04-10 15:01 | www.trend.az | 3

Добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении "Шарара" (Sharara) приостановлена спустя неделю после ее возобновления, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

В конце марта добыча на "Шараре" была приостановлена из-за блокирования месторождения вооруженными группировками. В прошлый понедельник СМИ писали, что добыча восстановлена после того, как власти убедили вооруженные группировки снять блокаду.

В воскресенье прекратил работать нефтепровод, по которому "черное золото" транспортировалось с месторождения "Шарара" на нефтеперерабатывающий завод в городе Эз-Завия, сказали агентству два источника. Причина остановки работы нефтепровода не уточняется. Представитель Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) был недоступен для комментариев агентству.

На месторождении "Шарара" добывалось 200 тысяч баррелей нефти в день, пишет агентство со ссылкой на заявление NOC от 4 апреля. Общий объем добычи в Ливии перед приостановкой находился на отметке около 700 тысяч баррелей в день.

Добычей нефти на месторождении "Шарара" занимается совместное предприятие NOC и консорциума компаний, в который входят испанская Repsol, французская Total, норвежская Statoil и австрийская OMV, отмечает газета. Максимальный возможный объем добычи на "Шараре" составляет 330 тысяч баррелей в день.