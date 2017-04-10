Президент Швейцарии: Улучшение управления, поощрение частного сектора усилили глобальный интерес к экономике Азербайджана

2017-04-10 15:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«21 января этого года было отмечено 25-летие установления дипломатических связей между нашими странами. Хочу передать Вам самые искренние поздравления по этому случаю. Я очень высоко оцениваю обмен мнениями с Вами в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в начале этого года. Я информирована о больших усилиях, которые Азербайджан приложил в сфере демократии и экономического развития за прошедшие 25 лет. Улучшение управления, поощрение частного сектора, а также диверсификация экономики усилили глобальный интерес к экономике Азербайджана, включая многочисленные швейцарские компании. Наше многогранное партнерство проявляет себя и в рамках Бреттон-Вудских институтов. В нашей голосующей группе здесь Азербайджан играет важную и высоко оцениваемую роль. Я также приветствую важную роль Вашей страны в укреплении связей между людьми Запада и Востока, и поздравляю Вас с проведением Исламских игр солидарности, которые состоятся в мае в Баку. Желаю Вам успехов в этой инициативе», - говорится в поздравлении президента Швейцарии.

Дорис Лойтхард также пожелала Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу новых успехов, передала добрые пожелания.