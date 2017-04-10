Главное управление дорожной полиции обратилось к организаторам пассажироперевозок

2017-04-10 15:12 | www.apa.az | 3

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к физическим и юридическим лицам, занимающимся пассажироперевозками на территории страны.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГУГДП, в обращении говорится, что результаты наблюдения и анализ дорожно-транспортных происшествий показывают, что в последнее время число нарушений правил уличного движения со стороны водителей автобусов и микроавтобусов привело к росту аварий.

«Проведенные наблюдения дают основания утверждать, что такого рода нарушения больше всего допускают водители во время пассажироперевозок по маршруту Баку-Сумгаит. Для обеспечения безопасности на рейсах по этому маршруту и для усиления контроля Главное управление дорожной полиции вместе с соответствующими структурами начнет проведение совместных рейдов.

Во время мероприятия в Баку, Сумгаите, а также на специальных постах, организованных вдоль маршрутных линий, будет серьезно вестись контроль за техническим состоянием автобусов и микроавтобусов, в основном за установленными не предусмотренными в конструкции лишними сиденьями, неисправностями тормозной и рулевой систем, разными протекторными рисунками шин, установленных на транспортное средство и не отвечающей нормам глубине протектора (минимум 2 мм), а также будут отстранены от управления транспортными средствами водители, имеющие водительский стаж управления автотранспортными средствами менее 5 лет. В проводимых при участии представителей прессы рейдах также запланировано участие сотрудников Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта, связи и высоких технологий, чтобы они привлекали водителей, осуществляющих незаконную перевозку пассажиров к ответственности.

В связи с этим, Главное Управление ГАИ просит физических и юридических лиц, занимающихся пассажирскими перевозками, организовывать свою деятельность в соответствии с утвержденными Кабинетом министров «Правилами автомобильной перевозки пассажиров и багажа», обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения, в том числе остановку автобусов и маршрутных средств для посадки-высадки пассажиров только на определенных автовокзалах, остановках вдоль всего маршрута, и строго соблюдать вышеперечисленные технические требования», - говорится в обращении.