Президент Азербайджана: «Необходимо проводить более активную работу по привлечению иностранных инвестиций»

2017-04-10 15:34 | www.apa.az | 3

«Развитие промышленности и сельского хозяйства приоритетно для экономики страны».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала и предстоящим задачам.

«В регионах Азербайджана создаются новые промышленные зоны. Для развития сельского хозяйства в 2017 году предусмотрено орошение дополнительно 150 тыс. га земель, а также введение в строй новых заводов. Все эти работы способствуют экономическому развитию страны.

Необходимо постоянно держать в центре внимания и повышение занятости в регионах. В связи с развитием предпринимательства предоставление льготных кредитов будет продолжаться. Необходимо проводить более активную работу по привлечению иностранных инвестиций», - отметил он.