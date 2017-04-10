В Баку автобус попал в аварию: Есть раненые – ФОТО

2017-04-10 11:44 | www.oxu.az | 2

В Баку пассажирский автобус попал в аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на Бакинской кольцевой дороге - на территории Ясамальского района.

Пассажирский автобус № 211 марки «Daewoo» столкнулся с легковым автомобилем «Mitsubishi».

В результате пострадали в общей сложности пять человек. Трое пассажиров автобуса после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Пассажиров с более серьезными травмами доставили в больницу.

По факту ведется расследование.

Э.А.

