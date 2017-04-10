В Баку автобус попал в аварию: Есть раненые – ФОТО
2017-04-10 11:44 | www.oxu.az | 2
В Баку пассажирский автобус попал в аварию.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на Бакинской кольцевой дороге - на территории Ясамальского района.
Пассажирский автобус № 211 марки «Daewoo» столкнулся с легковым автомобилем «Mitsubishi».
В результате пострадали в общей сложности пять человек. Трое пассажиров автобуса после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Пассажиров с более серьезными травмами доставили в больницу.
По факту ведется расследование.