Неймар дал шанс молодым азербайджанским футболистам (ФОТО)

2017-04-10 15:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Знаменитый игрок сборной Бразилии и «Барселоны» Неймар решил дать тысячам юных и молодых игроков шанс повысить свой уровень профессионализма, приняв участие в уникальном турнире на выбывание. Неймар пригласил футболистов в возрасте от 16 до 25 лет из 43 стран с шести континентов на турнир Neymar Jr’s Five, где будут соревноваться команды из 5 игроков.

«Это интересная, быстрая и техничная игра, - говорит бразильский футболист, который играл в футбол в таком формате еще в детстве. - Мне всегда нравился именно такой стиль игры. На этом турнире мы немного изменим привычные правила: каждый раз, когда команда пропускает гол, она теряет одного из пяти игроков. Это продолжается до тех пор, пока в команде не останется ни одного игрока, либо пока не закончатся 10 минут игры».

В Азербайджане также проходит футбольный турнир Neymar Jr’s Five, сообщили Trend Life организаторы. Турнир стартовал в городе Лянкяран с участием 22 команд. Победили ребята из команды "Lenko".

В турнире могут принять участие команды из пяти игроков в возрасте 18-25 лет, а в этом году впервые в каждой команде может быть два игрока старше 25 лет. В Азербайджане отборочный этап проходит в Лянкяране, Шеки, Гяндже, Губе и Баку.

Победители регионального отбора примут участие в финале, который состоится в Баку 6 мая, где и определится представитель Азербайджана на международном чемпионате Neymar Jr’s Five в Бразилии. Финал турнира пройдёт в июле на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr. в штате Сан-Паулу (Бразилия).

(Автор: Вугар Иманов)