Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности достигла Астары

2017-04-10 15:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всенародная эстафета IV Игр исламской солидарности Баку-2017, стартовавшая с Каспийского моря, вчера прибыла в Астару.

Тур, который пройдет по территории 15 районов Азербайджана, принесет нашему народу праздничное спортивное настроение, подарит чувство солидарности и радости.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром было проведено мероприятие в окрестностях Янар-булаг, расположенного в селе Арчиван. Янар-булаг прекрасно сочетает в себе два элемента – огонь и воду. В воде, бурлящей в источнике, высокое содержание метана. Поэтому, когда к воде подносят огонь, на ее поверхности загорается пламя. Местные жители рассказывают, что вода обладает лечебными свойствами, поэтому сюда приезжают люди издалека, чтобы выпить этой воды.

Шахматист-любитель и математик Миррахил Агаев, бронзовый призер Чемпионата мира по вольной борьбе Алиаббас Рзазаде и заслуженный мастер спорта Азербайджана по вольной борьбе Магеррам Агаев приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из родника. Затем сосуд с водой представили на Фестивале воды, который состоялся вечером. Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

В полдень в Олимпийском спортивном комплексе Астары прошел еще один увлекательный проект в рамках программы Domestic Grassroots - "Региональное спортивное мероприятие – Радости Спорта". Главная цель мероприятия - привлечь молодежь к спорту.

Церемония продолжилась вечером Фестивалем воды в Парке Бульваре. Жители региона, которым был предоставлен свободный вход на мероприятие, получили удовольствие от выступления танцевальной группы «Мирвари», народного фольклорного коллектива «Авасор», Ровшана Джаббарова и захватывающего

водного праздника и фейерверка.

Кроме этого, в начале Водной церемонии участникам мероприятия продемонстрировали передачу Президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря жителям Астары, которая состоялась пятого апреля.

Бронзовый призер Чемпионата мира по вольной борьбе Алиаббас Рзазаде рассказал о водных мероприятиях, которые придают особый блеск спортивному празднику.

"Это большая честь - представлять на спортивных соревнованиях свою страну с богатыми спортивными традициями и с такой сильной командой. Я уверен, что церемония открытия будет великолепной. Приходите на соревнования и поддержите наших спортсменов", - сказал Рзазаде.

Следующим пунктом Эстафеты с Каспия, проходящей по территории Азербайджана, 11 апреля будет Ширванский район. За 37 дней пути спортивная эстафета преодолеет расстояние свыше 3 000 километров и охватит 15 районов страны.

С более подробной информацией об Эстафете с Каспия можно ознакомиться на веб-сайте https://www.baku2017.com/en/p/journey-from-the-caspian.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое пройдет 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках, по 20 видам спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

Решение о проведении Игр исламской солидарности в столице Азербайджана - Баку было принято в июле 2013 года на Генеральной ассамблее Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС) в Джидде.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Организационный комитет по проведению Игр исламской солидарности. Согласно указу, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева назначена председателем Организационного комитета IV Игр исламской солидарности. Операционный комитет Азербайджанских Игр исламской Солидарности (ОКАИИС) совместно со СФИС организуют и проведут Игры.