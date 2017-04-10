СМИ рассказали о роли Иванки Трамп в принятии решения нанести удар по Сирии

2017-04-10 15:46 | www.apa.az | 3

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка оказала серьезное влияние на отца при принятии решения о нанесении ракетного удара по Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, Иванка Трамп была потрясена кадрами, запечатлевшими жертв и пострадавших от газовой атаки в сирийском городе Хан-Шейх.

Согласно данным, она повлияла на решение, принятое в Овальном кабинете Белого дома, и реакция США была «сильнее ожидаемой».

Отметим, 7 апреля ВС США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Перед этим Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля.