В посольстве Египта в Азербайджане приспущен государственный флаг

2017-04-10 11:50 | www.oxu.az | 2

В связи с трауром, объявленным в Египте после терактов, в посольстве этой страны в Азербайджане приспущен государственный флаг.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в посольстве Египта в Азербайджане сообщили, что траур продлится три дня.

По меньшей мере 43 человека погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте 9 апреля. По данным министерства здравоохранения страны, 27 человек погибли в результате взрыва в церкви в Танте. Кроме того, 16 человек, в том числе трое полицейских погибли в результате взрыва в Александрии. Также сообщается, что 78 человек получили ранения в Танте, и 40 в Александарии.

Напомним, ИГИЛ взяла ответственность за нападения на церкви в Египте .

Н.О.