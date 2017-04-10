Под председательством президента состоялось заседание Кабмина

2017-04-10 11:54 | www.oxu.az | 2

Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале и предстоящим задачам. Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Затем выступили министр оборонной промышленности Явер Джамалов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Рауф Велиев.

Н.О.

